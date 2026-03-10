ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ: ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ

<p><strong>ಅರಸೀಕೆರೆ</strong>: ‘ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂದು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನುಕುಲದವರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸುವ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು</p>.<p>‘ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ಸೇರಬೇಕು? ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರುವವರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ನಾವೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಮೂಲಧಾರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ನೆರೆಯವರಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಹಾಗೂ ದಾಳಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಠು ಸಂಪದ್ಭರಿತ ದೇಶವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರೂ ಇಂದು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಣಿತ, ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ದಾಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೂಟಿಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆ ಮಾಚಬಾರದು. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ದಾರ್ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕರಿವೃಷಭ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಳನಾಡು ಜ್ಞಾನಪ್ರಭು ಸಿದ್ದರಾಮ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಸಿದ್ದಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ವೈಭವ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ</strong></p><p> ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಹಿಂದೂಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುಕಲ್ಲು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಷ್ಪಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ನಂತರ ಸಹಸ್ರಾರು ಹಿಂದೂಗಳು ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಧ್ವಜಕುಣಿತ ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲು ವೀರಗಾಸೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯೂ ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಪಿ.ವೃತ್ತ ರುದ್ರಗುಡಿ ಬೀದಿ ಸಾಯಿನಾಥ ರಸ್ತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>