ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯುವಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಹರಿಜೆ ಗೌಡ, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಬಸವರಾಜು, ಮಹಿಳಾಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ- ಅರ್ಪಿತಾಪಟೇಲ್, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಕಲಾವತಿ, ರೈತಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ಪ್ರಸನ್ನಗೌಡ, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಶಿವು, ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ಸಿ.ವಿ. ಗುರುರಾಜ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಮಂಜುನಾಥ್. ಎಸ್ ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅದ್ಯಕ್ಷ- ದೇವರಾಜು, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ನಿಂಗರಾಜು, ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ರಾಜಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ದುಶ್ಯಂತ್ ಗೌಡ, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಕುಸುಮಾ, ಬಾಗೂರು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ರವಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ಪವನ್, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಕಸಬಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ಶ್ರೀಧರ್, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಗೌಡಗೆರೆ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಗಿರೀಶ್, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಎಂ. ಅಜಯ್, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ಸತೀಶ್, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ಎ.ಟಿ.ರವಿ, ಪ್ರಧಾನಕಾಯದರ್ಶಿ - ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-36-1776035839</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>