‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ’

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: 'ದಾಖಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಲ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನಿಸಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬರಹರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ವಿವರಗಳು, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ರಾಜರು ಮತ್ತು ದಿವಾನರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 1.30 ಕೋಟಿ ಪುಟಗಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲಿಕರಣ ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ, 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸದ ಮೂಲಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರ, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನವೀನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶೇಖ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಕೆ.ಜಿ. ರವಿವರ್ಹಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>