ದೇಗುಲ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ: ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ದೇವಾಲಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ತಾಣಗಳು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗೂರಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ ಮತ್ತು ನೂತನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅದು ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಿಂಚನ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಜನರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಶಾಶ್ವತವಾದುದು. ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ದಸರಿಘಟ್ಟದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ, 'ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ತಮ್ಮಣ್ಣ, ರಂಗನಾಥ್, ಬೋಜಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>