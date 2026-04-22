‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ’

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: 'ಆದಿಶಂಕರಚಾರ್ಯರು ಸದ್ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣರಾದರು. ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಯುವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎ. ಚಿದಂಬರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಂಕರಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ತತ್ವಗಳು ಸದಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಶಂಕರಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅತಿಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರುಭಾರಿ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಮಾತನಾಡಿದರು.ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಡಿ. ಇಂಚರಾ, ಸೃಜನ್, ಸಮನ್ವಿತಾ, ಸಿ.ವೈ.ಪ್ರಣೀತಾ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎ.ಎಂ.ಜಯರಾಂ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರಪ್ಪ, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಪವನಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ರಘುಮಠಮುದ್ರೆ, ಶೇಖರ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ, ಯುವವೇದಿಕೆ, ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>