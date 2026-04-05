ಮನಸೆಳೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರತ– ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಸಿ ಸೊಗಡನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.

'ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೀಡರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 17 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಹೂಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ನಡುವೆ ಎರಡು ತಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅಕ್ಷರಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಗಜಮುಖನೆ ಹೇರಂಭ' ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಾರುವ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆ ಸಾರುವ ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ ಕಿರು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.

ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ: 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. 2 ದೇಶಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ.ಮದನಗೌಡ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಉಪುಲ್ ಜನಕಜಯಸಿಂಘೆ, ಅಕ್ಷರ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿ. ಸರೋಜದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೀಡರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಯಾಂಗ ಬನರನಾಯಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಆರ್. ಕೆಂಚೇಗೌಡ, ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಆರ್.ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚೇತನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿರುಮಲಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸುನೀಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ