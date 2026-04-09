ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮೂರು ರಥೋತ್ಸವ

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಆನೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆನೆಕೆರೆ ಅಮ್ಮ, ಸಾಗತವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಗತವಳ್ಳಿ, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಎರಡು ತೇರುಗಳು ಆನೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಮಿಸಿದವು. ಆನೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತೇರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಅಮ್ಮನವರ ಕೈ ಅಡ್ಡೆ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನಕುಣಿತ, ಗಾರುಡಿಗ ಕುಣಿತ, ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ತನಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಮಟೆಯ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ತೇರುಗಳು ಸಾಗಿದವು. ಭಕ್ತರು ತೇರಿನ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು, ದವನ ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿದರು. ತಮಟೆಯ ನಾದಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರು ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಮೂರುತೇರುಗಳು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆನೆಕೆರೆ, ಸಾಗತವಳ್ಳಿ, ಮತಿಘಟ್ಟ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಆಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸಲಪುರ, ಪಿಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಪುರ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಆನೆಕೆರೆ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತೇರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೇರುಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>