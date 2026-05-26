ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಧಾರೆ

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು, ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.</p>.<p>ನವೋದಯ ವೃತ್ತದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡು ವರದಿ: ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಭೂಮಿ ತಂಪಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>'ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಎರಡು ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾದರೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದರು.