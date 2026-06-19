ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಮಟ್ಟನವಿಲೆ, ಹಿರೀಸಾವೆ, ದಿಡಗ, ರಾಂಪುರ, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೂನ್ 19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಟ್ಟನವಿಲೆ, ರಾಜಾಪುರ, ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೇರಿಕಾವಲು, ಗುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪಿನಕೋಟೆ, ಹುಳಿಗೆರೆ, ಮರಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು, ಎನ್.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು, ಹಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ಗೌಡಗೆರೆ, ಹೊಸೂರು, ಮಲ್ಲವನಘಟ್ಟ, ಅಂತನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಂಬಾಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಗ್ಗೆರೆ, ಐಯ್ಯರಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಿಗೆರೆ, ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಹುಲಿಕೆರೆ, ಹೆಬ್ಬಳಲು, ಬಾಣನಕೆರೆ, ರಾಜಾಪುರ, ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ತಾವರಕೆರೆ.</p>.<p>ಅರೆಕೆರೆ, ಸೋರೆಕಾಯಿಪುರ, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಅಯ್ಯರಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ, ತೂಬಿನಕೆರೆ, ಬೆಳಗಿಹಳ್ಳಿ, ತೋಟಿ, ಬೂಕ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಕಾವಲುಹೊಸೂರು, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಕ್ರಾಸ್, ಬದ್ದಿಕೆರೆ, ದಿಡಗ, ಕಬ್ಬಳಿ, ನರಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಡಿ. ತುಮಕೂರು, ಉಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರಕೆರೆ, ಎಂ. ಕಾಮನಘಟ್ಟ, ಕೆ. ಕಾಮನಘಟ್ಟ, ಉಂಗರಗೆರೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮೂಕಿಕೆರೆ, ಬಿಳಿಕೆರೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ, ಮಸಕನಹಳ್ಳಿ, ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ, ಕರಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಕನುವನಘಟ್ಟ.</p>.<p>ನವಿಲೆ, ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ, ನವಿಲೆಹೊಸೂರು, ನವಿಲೆಗೇಟ್, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ, ಪಾಪನಘಟ್ಟ, ರೇಚಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿ. ಭೈರಾಪುರ, ಎಂ. ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ಜಂಬೂರು, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಎಂ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಬೆಳಗುಲಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-36-288502272</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>