ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು

<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದಯಪುರ, ಎಂ. ದಾಸಾಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಭೈರಾಪುರ, ಬಾಗೂರು, ಕುಂದೂರುಮಠ, ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೂ. 10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಬೆಲಸಿಂದ, ಗುಲಸಿಂದ, ಕಲಸಿಂದ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳೇಕೊಪ್ಪಲು, ರಂಗಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ಕುರುವಂಕ, ಚಿಕ್ಕಮತಿಘಟ್ಟ, ಡಿ. ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ, ಜನಿವಾರ, ಗದ್ದಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಡಗೂರು, ಅಡಗೂರುಬೋರೆ, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ. ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ತಗ್ಯಮ್ಮಬಡಾವಣೆ, ಶಾರದಾನಗರ, ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೌಸಿಂಗ್ಬೋರ್ಡ್, ಗೂರಮಾರನಹಳ್ಳಿ.</p>.<p>ಉದಯಪುರ, ಬಳದರೆ, ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ, ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಪುರ, ವಗರಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ, ಜೋಡಿಘಟ್ಟೆ, ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಮುರಾರನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಿಯೂರು, ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ, ಗೆಜ್ಜಗಾರನಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಬರಗೂರು, ಊಪಿನಹಳ್ಳಿ, ದಸರಿಘಟ್ಟ, ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಡಬ, ಬೀರೂರು, ದೊಡ್ಡಮತಿಘಟ್ಟ, ಬರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಆಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು, ಶಿವಪುರ. ದಾಸಾಪುರ, ಜಿ.ಎನ್. ಕೊಪ್ಪಲು, ಬಸವನಪುರ, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಕೂಡು, ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಮಾದಲಗೆರೆಬೋರೆ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ, ಜಂಬೂರು, ಜಂಬೂರು ಕಾಲೊನಿ, ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ, ಜಂಬೂರುಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ. ದಾಸಾಪುರ.</p>.<p>ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ವಾರನಹಳ್ಳಿ, ನೆಟ್ಟೆಕೆರೆ, ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗುಲಿ, ಚೌಳಗಾಲ, ಅಗ್ರಹಾರ, ಬನವಾಸೆ, ಕುರಿಕಾವಲು, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಅಣತಿ, ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಬಾಳು, ಕೆ. ದಾಸಾಪುರ, ಬಳಘಟ್ಟ, ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರೆ, ಚಿಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನನಕೊಪ್ಪಲು, ಮದಲಾಪುರ, ಭೈರಾಫುರ, ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ, ಆದಿಹಳ್ಳಿ, ಚೋಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ.</p>.<p>ಬಾಗೂರು, ಪಿ. ದಾಸಾಪುರ, ಎಂ.ಶಿವರ, ಮರಗೂರು, ಹೊಂಗೆಹಳ್ಳಿ, ಮರುವನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಿಗೆರೆ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ, ತಡಗೂರು, ರಂಗಾಪುರ, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲುಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ದ್ಯಾವೇನಹಳ್ಳಿ, ದಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ, ದ್ಯಾವನೂರು, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ತಿಪ್ಪೂರು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೂರದಹಳ್ಳಿ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕರಡೆ, ದೊಡ್ಡಕರಡೆ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ಮದಲಾಪುರ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಚಾಮರಾಜಪುರ, ಮೂಡ ನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗುಲಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ಚೌಳಗಾಲ. ಬಿ.ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಪಿಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಸಾಗತವಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಡಿ. ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ, ದಿಂಡಗೂರು, ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿಪುರ, ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ವಿ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-36-804035827</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>