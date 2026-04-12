ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ 34ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 24ಕ್ಕೆ

<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏ.24ಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ 34ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ವಿ. ರಾಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಏ.23 ರಂದು ಸಂಜೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಂದು ಅಲ್ಲೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವರು. ಏ.24ಕ್ಕೆ ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾನಪೂಜೆ, ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಾನಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್, ರೂಪೇಶ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎನ್. ಶಶಿಧರ್ ಹಾಗು ಸಿ.ಆರ್. ರಾಘು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎನ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂದಾಜು ₹7.50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಚಾವಣೆಗೆ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಸುನೀಲ್, ಸಹ ಖಜಾಂಚಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಸಿ.ಎನ್. ದೀಪಕ್, ಸಿ.ಎಸ್. ಹರ್ಷ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-36-1092788689</p>