ಸಕಲ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ

ಬೇಲೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಸಕಲ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು.

ನಾಡ ರಥೋತ್ಸವದ ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿಗದಿತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವು ಮನಮೋಹಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಸಮುದ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಆಚರಣೆಯು, 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2012ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ-ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳು, ವೇದಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ದೇಗುಲದ ಅಷ್ಟಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲಿರುವ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಪ್ಪದ ಮಂಟಪದ ಒಳಗೆ ಕುಳ್ಳರಿಸಿ, ದೇಗುಲದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಭಟ್ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಪ್ರೀಯ ಭಟ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪವನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅಡ್ಡೆಯ ಜೊತೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಮೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರನ್ನು ಪುನಃ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ದಡಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆಪ್ಪದ ನಿರ್ಮಾಣ:

ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ 30 ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ತೇಲುವಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ತೆಪ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಹರಿಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ತೆಪ್ಪವನ್ನು ಚಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸನದ ಮೀನುಗಾರರಾದ ಬಸವರಾಜು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತೆಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ 150 ನೌಕರರು ಸೇರಿದಂತೆ 250 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ