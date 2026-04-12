ಬೀಳದ ಹದ ಮಳೆ: ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಆಲೂರು: ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾದರೂ, ಹದ ಮಳೆಯಾಗದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇಂಚು ಮಳೆಯಾದರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿ ಹೂ ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಮಳೆಯಾದರೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾಳುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಹೊಳಲು, ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಸಗೋಡು, ಹಿರಿವಾಟೆ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ 25 ಸೆ.ಮೀ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 30 ಸೆ.ಮೀ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 15 ಸೆ.ಮೀ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆರೆ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತುಂತುರುಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್) ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ₹10ಸಾವಿರದಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಕವಾದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಿದವರ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಅರಳಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಉಳಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಗಿ ಮಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಡೆತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಾರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಲವತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-36-1573640814