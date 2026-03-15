ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಹಾಸನ: ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ:

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ದೊರೆಯದ್ದರಿಂದ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಈ ತೊಂದರೆ, ಅವರ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವ ಅನೇಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಸೀಮಿತ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಜನರ ಪರದಾಟ:

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜನರು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್:

ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.

ಮೈತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಹತ್ತಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವ