ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ: ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ
ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿ.ಇ. ಸುರೇಶ್
ಬಿ.ಇ. ಸುರೇಶ್
ಮಂಜುಳಾ ಜಿ.ಎನ್ 
ಮಂಜುಳಾ ಜಿ.ಎನ್ 
ಧರಣಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಆರ್ 
ಧರಣಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಆರ್ 
ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಾವಿ
ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಾವಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2691 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ
ಧರಣಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಆರ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
Hassan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT