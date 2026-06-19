ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು

<p>ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಕರಡೆವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮ, ಹರುವಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆ ತಂದು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ದೇವರ ಒಕ್ಕಲು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಕರದೇವು ದೇವರ ಒಕ್ಕಲುಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕ ದೊಡ್ಡಕರಡೆವು ಮಲ್ಲೇಶ್, ಸಂತೋಷ, ಸಂದೀಪ್, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಗೌಡ, ಸುರೇಶ್,ಪರಮೇಶ್, ಕುಮಾರ, ನೀರುಗಂಟಿ ರಮೇಶ್, ದಯಾನಂದ, ಮಂಜೇಗೌಡ, ಸೋಮ, ಸುಕ್ರೇಶ್, ರುದ್ರೇಶ್, ಉಮೇಶ್, ಎಳನೀರು ರಾಜು, ಅಶೋಕ, ಬೆಟ್ಟಣ್ಣ ಯೋಗೇಶ್, ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-40-1504603142</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>