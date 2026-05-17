ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ

ಬೇಲೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್2ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್4 ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 'ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 170 ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ, ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಮೋಜಿನ ಆಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರೀಚ್2ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕೃತಿಕಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ