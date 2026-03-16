ಹರಿಹರಪುರ: ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಡಸಲಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ

ಹರಿಹರಪುರ(ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಡಸಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಉಡಸಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ನೈವೇದ್ಯ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ರಥಾರೋಹಣ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಹರಿಹರಪುರ ಸುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ, ತವನಂದಿ, ಅರೆಕಲ್ಲುಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬೋರನಹಳ್ಳಿ, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಗರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಏಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಂಡಿ, ಮೂರೂರಿನ ತೇರು, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಹೂವಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು.

ಸುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಯ ಭಕ್ತರು ಬಂಡಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಡದ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಳು, ರಥ, ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಕೆಂಡೆದ ಹೊಂಡ ಹಾಯ್ದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಂತರ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೀರ್ಥ ನೀಡಿದರು.

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಸುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರುಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.