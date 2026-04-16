ಬಿಕ್ಕೋಡು | ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾನೆ ದಾಳಿ: ಕಾವಾಡಿಗ ರಾಜುಗೆ ಗಾಯ

ಬೇಲೂರು (ಹಾಸನ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವಾಡಿಗ ರಾಜು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾನೆ ಸುಗ್ರೀವ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಆನೆ ದಾಳಿ : ಮಾರನಹಾಡಿಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ.ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ರಾಜು ಅವರ ಎಡಬದಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕೋರೆಯಿಂದ ಆನೆ ತಿವಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾಸನದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ರಾಜು ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ, ಕರಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು, ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ..ಹುಣಸೂರು: ರೈಲ್ವೆಹಳಿ ಆನೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಪೂರ್ಣ.