ಕೃಷಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿ

<p>ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಿ, ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಅದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹಾಸನ</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನವಶ್ಯಕ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಿತಿ ಮೀರಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ದೊರೆಯಬೇಕು.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ, ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಭದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಎಚ್.ವಿ. ಹರೀಶ್, ಹಲಸುಲಿಗೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-36-436753247</p>