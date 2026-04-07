ಗಂಡಸಿ: ವೈಭವದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ

ಗಂಡಸಿ: ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮದೇವಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದೇವಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತುಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ದೇವಿಯವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ರಥಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪ್ರದಾನ, ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮದೇವಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದೇವಿಯವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ರಥಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪುಷ್ವಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ರಥದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅರೆವಾದ್ಯ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಸೋಮನ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ರಥಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದವನ ಎಸೆದು ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ಗುಡಿಗೌಡರು, ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>