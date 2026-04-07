ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಯುವಕ: ಶೋಧ

ಗಂಡಸಿ: ಹೋಬಳಿಯ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ (28), ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದವರು, ಗಂಡಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>