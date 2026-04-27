ಗಂಜಿಗೆರೆಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅರಸೀಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿಯ ಗಂಜಿಗರೆಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯವರ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಗಂಜಿಗೆರೆಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾರದಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿದವು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕೆಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂದೊಂದು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರು, ಭಕ್ತರ ಒಡಗೂಡಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವತೆಗಳ ಬೀಡಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಸತತ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂದರು.

ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡ, ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯವು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಒಕ್ಕಲುಗಳ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-36-1601404022