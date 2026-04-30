ಹಾಲೇಬೇಲೂರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸಕಲೇಶಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೌಮ್ಯನಾಯಕಿ, ರಂಗನಾಯಕಿ, ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ದೇಗುಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.30ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಯಾಗಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ್, ದ್ವಾರತೋರಣ ಪೂಜೆ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ, ಧ್ವಜಕುಂಭಾರಾಧನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಸೌಮ್ಯನಾಯಕಿ, ರಂಗನಾಯಕಿ, ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ಸಮೇತ ಪ್ರಧಾನ ಕುಂಭಾರಾಧನೆ, 108 ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ನವಗ್ರಹ ಸಹಿತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಳಸಾರಾಧನೆ, ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ, ಪರಿವಾರ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 1 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.40ಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಪೂರ್ವ ನೀಲಕಂಠ ಪಟ್ಟದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಶಂಕರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 10 ರಿಂದ 10.05ಕ್ಕೆ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಗದ್ಗುರು ನೀಲಕಂಠ ಪಟ್ಟದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11.30ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀರಭಿಕ್ಷಾವರ್ತಿ ನೀಲಕಂಠ ಮಠದ ಚೆನ್ನಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>