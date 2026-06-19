ಜಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮುನಿಗಳು

<p>ಹಳೇಬೀಡು: ಜೈನರಗುತ್ತಿ ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಶಿಲಾಮಯ ಜಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಘೋಷ ಹಾಗೂ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕ ಸುಪ್ರಭಾತದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜೈನ ಮುನಿ ವೀರಸಾಗರ ಮುನಿ ಅವರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಲಾವಣ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಜೈನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶುದ್ಧಹವನದ ನಂತರ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಜಿನ ಮಂದಿರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಗಳು ಬಾರಾದಿರಲಿ ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಂದಾಮಠದ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿಯ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಮಠದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇನಾ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡಿತ್, ಪುರೋಹಿತರಾದ ಶೀಥಲ ಪಂಡಿತ್, ಮಹಾವೀರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ವೀರಸಾಗರ ಮುನಿಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೂತನ ಜಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ, ಶೀಥಲನಾಥ ಹಾಗೂ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸವಾಲು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದ ಜೈನರಗುತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೋಂದಾ ಮಠದ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಜಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಜೈನರಗುತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮಪಾಲ್ ಜೈನ್, ಖಜಾಂಚಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಜಯೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಧವನ್ ಜೈನ್, ನಾಗಚಂದ್ರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಹೊಂಗೇರಿ, ಪದ್ಮಿಣಿ ಪದ್ಮರಾಜ, ನಾಗಶ್ರಿ ಮುಪ್ಪಾನೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಭರತರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-36-1430822457</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>