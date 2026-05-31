ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಮಠಾಧೀಶರು

<p>ಹಳೇಬೀಡು: ವೇದಿಕೆ ಭರ್ತಿ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠಾದೀಶರು ಅರೋಹಣರಾಗಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಉಣಬಡಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಕುಳಿತು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದು ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯ ಆಡಿಟೊರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ. ಅಲಂಕೃತ ಪುಷ್ಪ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಸರಾಜ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಭಾವಚತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಯುವಕರು ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗಿಂತಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತ ರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಶಾಂತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರ ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕು ಅಂಕಣದದಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ದೊರಕಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹರಿಹರಪುರದ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಬದುಕು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾನುಭದೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಸನ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಬಸವಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೋಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಕಿರಿಕೂಡ್ಲಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಂಕರ ದೇವರ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಕಲ್ಮಠದ ಚರಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುದ್ದಿನಕಟ್ಟೆ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಿಡಿಗಡಲೆ ಮಠದ ಇಮ್ಮಡಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಪೋ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತೊರೆನೂರು ವಿರಕ್ತಮಠದ ಮಲ್ಲೇಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ.ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಲಿಂಗೇಶ್, ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಚಟಚಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ ಕಂಕಣವಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.ಶಿವರಾಜ್, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಸಿ.ಚೇತನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ವೈದ್ಯ ಬಾ.ಉಮೇಶ್ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗುರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಡಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಚೀಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿಯ ಸಿ.ಬಿ.ರಾಜಣ್ಣ, ಕಟ್ಟೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ ಹುಲೀಗೌಡ, ವಡೆಯರಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಾಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೀರಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರುದೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ್ ತಂಡದವರು ವಚನ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ರಂಜಿಸಿದರು. ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಬನಶಂಕರಿ ಭಜನಾ ಸಂಘದವರು ತತ್ವ ಪದ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-36-821513096</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>