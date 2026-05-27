ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

ಹಳೇಬೀಡು: ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳ (ಸೋರೆ), ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಹಂತದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿವೆ. ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಹಲಸಿನ ಮರಗಳು ಬುಡ ಸಮೇತ ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಅಡಗೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸುಮಾರು 500 ಎಕರೆ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ₹2ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಕಾಣುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿತ್ತು ಎಂದು ರೈತ ಎ.ಎನ್.ನಾಗಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಧರಣೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಗೊನೆ ಸಮೇತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು, ಹಲಸು, ಬೇವು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಬುಡ ಸಮೇತ ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಹಾಗೂ ಬಲಿತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕುರುಬು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಉದುರಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ತೆಂಗಿನ ಫಸಲು ಕಾಣುವುದು ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ರೈತ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಕ್ಷಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಅಡಗೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಬೆಳೆಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಿಂದ ಹಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿರಾಜ್, ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತಾ ಬೀಳಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>