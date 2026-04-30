ಅಮ್ಮಯ್ಯನವರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಹಳೇಬೀಡು: ಸಮೀಪದ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯನವರ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪುರೋಹಿತರ ಮಂತ್ರ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ರಾಕ್ಷ ಹೋಮ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನೆರವೇರಿತು. ನವಗ್ರಹ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಂತರ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಲಿಂಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ದೇವಾಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ರೂಢಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಂಡಸಿ ಬಿ.ಶಿವರಾಂ, ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗಂಗೂರು ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>