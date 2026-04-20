ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ವರ್ತಕರು, ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೊಡೆತ

ಹಳೇಬೀಡು (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ):ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಬಾಳೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ₹10ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೇರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಾಳೆಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹12 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾದರೂ ಲಾಭ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದೂ ವ್ಯರ್ಥವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು. ಹೊರಗಿನ ವರ್ತಕರು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹30 ಹಾಗೂ 4ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹100 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಳೆ ₹20 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 100 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ವಾಹನಗಳು ಸಣ್ಣ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡು ಹಾಗೂ ಹಗರೆಯ ವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಬಾಳೆಯೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆವಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ– ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಕುಸಿದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>'ಬಾಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀರು ಹರಿಸಿದೆವು. ದನ ಹಾಗೂ ಆಡಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದೆವು. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹20 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಂಡವಾಳ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಫಸಲನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು' ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರದ್ದೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.</p>.<p>'ಬಾಳೆ ಬೆಲೆ ₹40ರಿಂದ ₹50ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೂ ₹25ರಿಂದ ₹30ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಾಳೆಮಂಡಿ ವರ್ತಕ ಗೋಪಾಲಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಳೆಯ ಬುಡ ಹಾಗೂ ಬೇರು ಆಳವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಸನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ತರಗು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕಷ್ಟ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದರಷ್ಟೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು' ಎಂಬುದು ಬೆಳೆಗಾರ ದ್ಯಾವಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರ ನುಡಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>