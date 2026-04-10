ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ

ಹಳೇಬೀಡು: ಹಸಿರಾದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ಗೊನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಳೆ ಕಂದುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ತೋರಣದ ಚಪ್ಪರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಊರಿನವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡಿನ ವಿವಾಹವಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ. ಹಳೇಬೀಡಿನ ಉಡಸಲಮ್ಮ, ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಮೂರನೇಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಚರಣೆ ವರ್ಣಮಯವಾಗಿತ್ತು.

ದೇವಿಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಪುರೋಹಿತರ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳು, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ವಾದ್ಯದ ನಾದವನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ನುಡಿಸಿದರು.

ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ತಂದರು. ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದೇವಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಿವಂಗತ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರಾದಾಯದ ಆಚರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು.

ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಎಂಬಂತೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಿ ವಿವಾಹದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ನೇರವೇರಿಸಿ, ದೇವಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಧಾರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 5 ಮಂದಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ವಿವಾಹದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಬಿಂದು ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್, ವಧುವಿನ ತಂದೆ, ತಾಯಿಯರು ನೆರವೇರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಧಾರೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದಾಗ ಭಕ್ತರು ಕೈಮುಗಿದು, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ವಿವಾಹ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ