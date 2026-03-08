Womens Day 2026 | ಬಗ್ಗಿದ್ದ ಶರೀರ, ಕುಗ್ಗದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ

<p><strong>ಹಳೇಬೀಡು</strong>: ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಹರುಬಿಹಳ್ಳಿಯ ತಂಗ್ಯಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 85 ದಾಟಿದ್ದರೂ, ಛಲ ಬಿಡದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ.</p>.<p>ಶರೀರ ಇನ್ನೇನು ನೆಲ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಶರೀರ ಬಗ್ಗಿದೆ. ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಂಗ್ಯಮ್ಮ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಒಂಟಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವೃದ್ದಾಪ್ಯ ವೇತನ ₹1ಸಾವಿರ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ₹2ಸಾವಿರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಬದುಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸದೇ, ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರ ಆಗು ಹೋಗು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>‘ಮಗ ಕಣಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ದ, ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿದೆ ಜೋಪಾನ. ಹಸು ಕರು ಹಾಕ್ತ, ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದಿಯಾ, ರೇಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಉಷಾರಾಗಿದ್ದಾರಾ’ ಎಂದು ಊರಿನ ಮಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತಂಗ್ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದವರು.</p>.<p>‘ಪತಿ ಜುಂಜೇಗೌಡ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗದೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಂಗ್ಯಮ್ಮ.</p>.<p>ಪತಿ ಜುಂಜೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ದನ, ಕರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. 6 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಸು ಸಾಕಿದ್ದೆನು. 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಾಗ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಮುಖ, ಕೈಕಾಲು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ. ಶರೀರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಸು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಎರಡನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ತಂಗ್ಯಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>