ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡಚಣೆ

ಹಳೇಬೀಡು: ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಳೇಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ದೂರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹುಡುಕುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಹೊಯ್ಸಳ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೂರದ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಸೆಸ್ಕ್ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಭೈರೇಶ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳು (ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್) ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತವೆ. ಈಚೆಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕಿದರೆ, ರೋಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆರವಾಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊರಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಬರುವ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮರು ದಿನವೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೇಬೀಡು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.