ನಿವೇಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು

ಹಳೇಬೀಡು: ತಮಗಾಗಿ ಒಂಟೆಮಳ್ಳಿಯ ಗುಡ್ಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಈಗಲಾದರೂ ದೊರೆಯಬಹುದೇ? ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>18 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದು, ಮೂರು ಗುಡಿಸಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಬೂದಿಗುಂಡಿಯ ಜನತೆಗೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂಟೆಮಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 263 ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೂರು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರದ ನುಡಿ ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಮಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಜಮೀನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ದೊರಕಿತು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಕರಾರು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ನಿವೇಶನ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ಜಮೀನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತುರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಡಿಸಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗ ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾವು, ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನೋವಿನ ನುಡಿ ಬೂದಿಗುಂಡಿ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂತು.</p>.<p>ಕೈಗೂಡದ ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು ಕೆಲಸ: ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸಲಿಟ್ಟ ಜಮೀನು ಇಳಿಜಾರಾಗಿದೆ. ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>