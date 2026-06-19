<p>ಹಳೇಬೀಡು: ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿನ ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ದುರ್ಗಾಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಸರಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟಿವೆ. ₹1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಹಾಗೂ ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಕಾಂತರಾಜು ಎಂಬುವವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟಿವಿ, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರಾಟದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಮೊದಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಡಿದವು. ಕಟ್ಟಡ ಸುತ್ತ ಶಾಖ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿತು. ಆದರೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಕೊಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿತು.</p>.<p>ದುರ್ಗಾಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲೀಕ ಕಾಂತರಾಜು ಅವರು ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು, ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಆವರಿಸಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>40 ಕಂಪನಿಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಕು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಮಾಲೀಕ ಕಾಂತರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಹಿತಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂಗಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಗಳು, ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೋನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂತರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಯಿತು. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಲೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ದುರ್ಗಾಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಎಲ್.ಈ. ಶಿವಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-36-845208551</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>