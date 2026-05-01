ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ

ಹಳೇಬೀಡು: ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದು ಮಳೆಗೆ ಮತಿಘಟ್ಟ, ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತ ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಬಲಿತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ದಿಗಡುಗಾಯಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಕುರುಬು ಗೋನೆ ಸಮೇತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಸಿ ಸೋಗೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಫಸಲು ಸಹ ಮರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎಸ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಸಹ ಬುಡ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೂ, ಕಾಂಡ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಹಾನಿಯಾಗದಂತಹ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಉದುರಿ ಹೋಗಿವೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ರೈತರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ನೆಲ ಮುಟ್ಟಿವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಳೆ– ಗಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು– ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಜನ, ಜನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮತಿಘಟ್ಟ, ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು, ಲಿಂಗಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ನಂಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೆಂಚುಗಳು, ತಗಡು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುನಾರಿನ ಶೀಟ್ಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಸೂರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಪರ್ವತೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹೊರಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಮರ ಬುಡ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಿಲ್ದಾಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಗ ಮರ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ, ಬಿನ್ಸ್, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>