ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಹಳೇಬೀಡು: ದೇವತೆಗಳ ಜಲವಿಹಾರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು

ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೋಡಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರರ ವೈಭವದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ತುಮಕೂರು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಾ ತಂಡದ ಲಿಂಗ ವೀರರ ನೃತ್ಯ.
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ತುಮಕೂರು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಾ ತಂಡದ ಲಿಂಗ ವೀರರ ನೃತ್ಯ.
ಕೋಡಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮತಿಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಕ್ತರು ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾಗೇಗೌಡ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
TempleHasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT