ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

ಹಳೇಬೀಡು: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಡಗೂರಿನಿಂದ ಉಮಾದೇವರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಉಮಾದೇವರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಉಮಾದೇವರಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದು, ನಗರಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೊದಲಾದ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅಡಗೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>1.87 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹16 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹರೀಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎ.ಜಿ.ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ, ಎಂ.ಎಸ್.ಆನಂದ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ, ಪರಮೇಶ್, ದರ್ಶನ್, ರವಿಸಿಂಗ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>