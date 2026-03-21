ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ರೈತರ ಒಲವು: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಚಿತ್ತ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:36 IST
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಭಂಡಾರಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಕರೀಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಶಶಿಧರ
ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕಂಡು ರೈತರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳಗಾರರು ಆದಾಯ ಕಾಣಬಹುದು
ಕರೀಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಶಶಿಧರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರ
ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜಶೇಖರ್
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಶುಂಠಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ನೀರು ಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ
ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ರೈತ
‘ಸುಸ್ಥಿರ ಶುಂಠಿ’ ಪುಸ್ತಕ ಸಹಕಾರಿ
ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರೈತರಿಗೆ ‘ಸುಸ್ಥಿರ ಶುಂಠಿ’ ಪುಸ್ತಕ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಹರೀಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಂಠಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರ ಶಶಿಧರ ಹೇಳಿದರು.
ಶುಂಠಿ ಉತ್ತಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ
ಶುಂಠಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ. ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಮಣ್ಣು ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಶುಂಠಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ಕೆ.ಬಿ. ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಶುಂಠಿ ಫಸಲು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
