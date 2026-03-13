ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
hasana

ಯುದ್ದದ ಪ್ರಭಾವ: ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ

ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮುಗಿದರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹುಲಿಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕ
ಹೋಟೆಲ್‌ನವರು 100 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು 50 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3–4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವೀಣ್ ಎಚ್.ಸಿ. ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ವಿತರಕ
Hassan

