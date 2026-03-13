ಯುದ್ದದ ಪ್ರಭಾವ: ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ

<p><strong>ಹಳೇಬೀಡು:</strong> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ 1ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು, 600 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 200 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಗೂ 100 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ವಿತರಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಚ್.ಸಿ. ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ರೈತರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಹಾಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾಲ್ನವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ವರ್ತಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂತು.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ 10 ಹೋಟೆಲ್, 20 ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳಿದ್ದಾಗ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೇಬೀಡಿನ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಉರುವಲು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದೊರಕದೇ ವಿವಾಹ ಮಂದೂಡಿದರೂ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಚ್.ಸಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮುಗಿದರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹುಲಿಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ</span></div>.<div><blockquote>ಹೋಟೆಲ್ನವರು 100 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು 50 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3–4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. </blockquote><span class="attribution">ಪ್ರವೀಣ್ ಎಚ್.ಸಿ. ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ವಿತರಕ</span></div>.<p>ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೂ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೂ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ. ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿಗಳಿಗೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿದರೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಡೇರಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಲಿಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿನ ವಹಿವಾಟು ಕುಸಿಯದಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಹರುಬಿಹಳ್ಳಿ ದಿವಾಕರ ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>