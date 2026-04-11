ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ, ಸಿಡಿ

ಹಳೇಬೀಡು: ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಳೇಬೀಡಿನ ಉಡಸಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕರಿಯಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತವರು ಆವೇಶ ಬಂದಂತೆ ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಚಾಮರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದು ಭಕ್ತರ ಮನ ತಣಿಸಿದರು. ಕೆಂಚರಾಯನ ಕುಣಿತ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಕೆಂಚರಾಯನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಯಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಪುಟ್ಟಮಕ್ಕಳು ಕೆಂಚರಾಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಕದಲಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪನದ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಳೇಬೀಡಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ದೇವಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ಪಟಾಕಿ, ಬಾಣ ಬಿರುಸುಗಳ ಶಬ್ದ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ದೀಪಾರತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಡದ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಗಣಮಗ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ(ರವಿ), ಕರಿಯಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೆಂಡ ಹಾಯ್ದರು. ನಂತರ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದವು. ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಸರಿದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಹಾಯ್ದು ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕರಿಯಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಡಸಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಉಡಸಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಚಾಮ ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಪಾನಕದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆ ತಂದರು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ದಣಿದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಪಾನಕ ಕುಡಿದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ: ವಿವಿಧ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ, ಪಾಯಸ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>15 ಮಂದಿ ಬಾಣಸಿಗರು, 30 ಮಂದಿ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ 150 ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಬಾಣಸಿಗ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>