3 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ

ಹಾಸನ: ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ದೇಗುಲಗಳ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದಿರುವ ಕಳ್ಳರು, ₹12.92 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ಮಾ.28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಾ.29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೀಗ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಸಹ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ದೇವರ ಆಭರಣ, ಹುಂಡಿಯ ಹಣ ಕಳುವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 240 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರಿತ ದೇವರ ತಾಳಿ, 240 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರಿತ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ತಾಳಿ, 2 ಕೆ.ಜಿ.ಬೆಳ್ಳಿಯ ಛತ್ರಿಗಳು, 1 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗಾಭರಣ, 1 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾದುಕೆ, ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 2 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಡವೆ, ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಮುಖಭಾವವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹ, 300 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಾಳಿ, 300 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅರಳಿ ಎಲೆ, 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತ್ರಿಶೂಲ ಮತ್ತು ಡಮರುಗ, 250 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಛತ್ರಿಗಳು, 5 ಗ್ರಾಂ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ, ಬೀದಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಂ ದೇವರ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ, ವಿಗ್ರಹದ 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ, 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೇವರ ತಾಳಿ, ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ 300 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಾಳಿ, 20 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳೆಗಳು, 300 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗರ ಹೆಡೆ, 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಛತ್ರಿಗಳು, 300 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅರಳಿ ಎಲೆಗಳು, 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಛತ್ರಿಗಳು, 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗರ ಹೆಡೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 17 ಕೆ.ಜಿ. 750 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ, 35 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ, ಎರಡು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>