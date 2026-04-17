ಕಾವಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾನೆ ‘ಸುಗ್ರೀವ’ನಿಂದ ದಾಳಿ

ಬೇಲೂರು (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ): ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಗೆ ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಸಾಕಾನೆ ಸುಗ್ರೀವ ಮದವೇರಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾವಾಡಿ ರಾಜು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಕ್ಕೋಡಿನ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇವು ಕೊಡುವಾಗ ಕೋರೆಯಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿವಿದು, ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಭಾಗವು ಹೊರ ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರ ದಿಂದ ಸುಗ್ರೀವ, ಧನಂಜಯ, ಹರ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಅಯ್ಯಪ್ಪಸಾಕಾನೆಗಳು ಬಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದು,ಬುಧವಾರ ಒಂಟಿ ಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಗ್ರೀವ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>'ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಕಾನೆ ಗಳನ್ನು ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಡಿಎಫ್ಒ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬುಧವಾರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಾರದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಸಿಎಫ್ ಏಡುಕೊಂಡಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>