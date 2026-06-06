ಹಲವೆಡೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

<p>ಹಾಸನ: ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಎಸಿಸಿಆರ್ಯುಇಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮೈ ಭಾರತ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಪತಿ ಎಚ್.ಪಿ. ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮತೋಲನ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು , ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋರವಂಗಲ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 600, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 500, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 50 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ರವೀಲಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. 63ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಜಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಡಾ. ವೈ.ಎಸ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿತ್ಯಾ ಇ.ಎಸ್., ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಷ್ಪಾ ಎಚ್.ಕೆ., ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹಮದ್, ಜಯೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಷಾ, ಬಿ.ಆರ್. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿರೀಶ್, ಭೀಮರಾಜ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ಟಿ.ಜಯಶ್ರೀ, ಸುಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ. ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾ. ತೇಜಸ್ವಿ ಎಚ್.ಜೆ., ಗೊರೂರು ಅನಂತ್, ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಲೆ, ಗಿರಿಗೌಡ, ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಅನುಗನಾಳು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಧು, ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಕೃಷ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಅವಿನಾಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಾದ ಕೊಪ್ಪೂರ್ಕರ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಬೋಧಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಎಸ್ಕೆಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿ, 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಗಿಡಗಳ ನಾಟಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ರೈತ ಮಿತ್ರ ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಶಾಲೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲೀಲಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಗ್ಮಾ, ಶಶಿಕಲಾ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಜಿಜೆಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ಜಿಜಿಜೆಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಚ್.ಪಿ. ಮಂಜುಳಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಧು ಪಿ., ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಎನ್. ಚಿದಾನಂದ, ಶಿಕ್ಷಕ ರುದ್ರೇಶ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೀರೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಎಂ.ಆರ್. ರಂಗಾಮಣಿ, ಚಿದಾನಂದ, ತೈಬಾ ಕೌಸರ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-36-728887118</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>