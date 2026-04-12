ಹಾಸನ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಗರದ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಮಳಿಗೆಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಪಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವತಿಯಿಂದ 5 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಒಟ್ಟು 27 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 5 ಕೆ.ಜಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ₹613 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ₹59 ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ ಶುಲ್ಕ ₹15 ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ನಗರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಸಣ್ಣ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಎಚ್.ಪಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 5 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗಿದೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>