ರೈಲ್ವೆ ರಿಲೇ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಹಾಸನ: ನಗರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ₹99 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ.21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು, ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಲಕವಿಲ್ಲದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಾಸನದ ಶ್ರೀರಾಮು ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಲೋಹದ ತುಂಡು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳವಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು, 10–15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಂ ಬೀಗ ಒಡೆದು ರೈಲ್ವೆ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಗರದ ಒಂದು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ 22 ಒಡೆದ ರಿಲೇಗಳು (ತಾಮ್ರ ಕ್ವಾಯಿಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ) ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ರಿಲೇಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ 5.7 ಕೆ.ಜಿ. ತಾಮ್ರ ತಂತಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-36-422757778</p>