ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಬರಿ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮಾ ಸಂಪ ಹೇಳಿದರು

<p>ಹಾಸನ: ಶಬರಿ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ನಿಶ್ಚಲ ಅಚಲ ಪ್ರೇಮ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮಾ ಸಂಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಘದಿಂದ ‘ಭಾರತೀದರ್ಶನ’ದ 36ನೇ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮನಿಗಾಗಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾದು ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ ಶಬರಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಚಲ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ನೋಡಿದಳು. ಶ್ರೀರಾಮ ಅದನ್ನೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಹಣ್ಣನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ತಿಂದ ಎನಿಸಿದರೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ವೇತಾ ಮೋಹನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಿಯಾಟಲ್ನ ದೀಪ್ತಿ ಮುರಳೀಧರ ರಾಮರಾವ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-36-770010675</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>