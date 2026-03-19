ಅರಕಲಗೂಡು ಕೋದಂಡರಾಮ ರಥೋತ್ಸವ: ಚಾಲನೆ

ಅರಕಲಗೂಡು: ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವವು ಮಾ. 27ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಮಾ.19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಕೋದಂಡರಾಮ ಭಜನಾ ಸಂಘದವರಿಂದ ಭಜನೆ, ಮಾ. 20 ರಾತ್ರಿ ವಿಪ್ರ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನೆ, ಮಾ. 21ರ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಎನ್ . ಶಶಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ದೇವರ ನಾಮಗಳ ಗಾಯನ, ಮಾ.22 ರಾತ್ರಿ ಶೇಷ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಮಾ.23 ರಾತ್ರಿ ಗರುಡೋತ್ಸವ, ಮಾ. 24 ರಾತ್ರಿ ಹಾಸನದ ದೀಪ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಗಮಕ ವಾಚನ, ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಮಾ.25 ರಾತ್ರಿ ಅಶ್ವ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಮಾ.26 ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಾ.29ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಶ್ವ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಮಾ. 30ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ