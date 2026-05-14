‘ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ‘ಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

<p>ಹಾಸನ: ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ಪುಡಿಯಾಗಿ, ಮಿದುಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಯುವಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಣನೂರಿನ ಸಮೀಪ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಮೂಳೆ ಕೂಡ ಮುರಿದಿದ್ದವು. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ ಡಾ.ವಿ.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್, ‘ಯುವಕನು ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಮಿದುಳಿನ ಒಳ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಮುರಿದು, ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ನಿಂತಿತ್ತು. ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಡಿ-ಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 8 ರಿಂದ 10 ಬಾಟಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ನೀಡಿ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ ಗಾಯಾಳು ಶೇ 1 ರಷ್ಟು ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯುವಕನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯುವಕ, ಐದರಿಂದ ಆರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನರರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಶ್ರೀಚೇತನ್ಯ, ಡಾ. ಹರ್ಷ ಸುರೇಶ್, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸುಹಾಸ್, ಐಸಿಯು ತಜ್ಞ ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯುವಕನ ಪೋಷಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ , ‘ನನ್ನ ಮಗನು ಉಳಿಯುವುದು ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀವು ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-36-28535605</p>