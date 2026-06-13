ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಚುರುಕಾಗದ ಪ್ರಗತಿ ಶೇ 6.4ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ

<p><em>ಚಿದಂಬರಪ್ರಸಾದ</em></p>.<p>ಹಾಸನ: ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,86,186 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 5ರ ವರೆಗೆ 18,330 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 6.4ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆ.30ರ ವರೆಗೆ 2,46,269 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿ ಶೇ 101.36ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಶೇ 107.55, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಶೇ 101.17, ಅಲಸಂದೆ ಶೇ 125.35, ತಂಬಾಕು ಶೇ 139.64, ಕಬ್ಬು ಶೇ 115ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 9ರ ವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆ 3.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದು, 4.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿಕರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಚುರುಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 6ರ ವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 56,754 ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 31,355 ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, 53,824 ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ 51,926 ಟನ್ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ವರೆಗೆ 10,798 ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 13,728 ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಗೂ ಸಗಟು ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ 8,833 ಟನ್, ಕೆಎಸ್ಸಿಎಂಎಫ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2,674 ಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11,507 ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.</p>.<p>15,563 ಟನ್ ಡಿಎಪಿ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ವರೆಗೆ 3,206 ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 6,675 ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 4,740 ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 15,572 ಟನ್ ಎಂಒಪಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ವರೆಗೆ 2,538 ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 4,308 ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 3,808 ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ.</p>.<p>75,137 ಟನ್ ಎನ್ಪಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ವರೆಗೆ 13,747 ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 27,871 ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 35,164 ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. 5,989 ಟನ್ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ವರೆಗೆ 1,066 ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 1,242 ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 1,535 ಟನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ 1,64,187 ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ವರೆಗೆ 31,355 ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 53,824 ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 56,754 ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಸಿಎಂಎಫ್ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,924 ಟನ್ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ 2,674 ಟನ್, ಡಿಎಪಿ 1,232 ಟನ್, ಎನ್ಪಿಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 18 ಟನ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಒಪಿ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 10-26-26 ರಸಗೊಬ್ಬರ 584 ಟನ್, 15-15-15 ರಸಗೊಬ್ಬರ 483 ಟನ್, 15-15-15-9 ರಸಗೊಬ್ಬರ 275 ಟನ್, 19-19-19 ರಸಗೊಬ್ಬರ 363 ಟನ್, 20-20-0-13 ರಸಗೊಬ್ಬರ 1,445 ಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3,150 ಮೆ.ಟನ್ ವಿವಿಧ ಗ್ರೇಡ್ನ ಎನ್ಪಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-36-1336013818</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>