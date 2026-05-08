ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಲುವೆ; ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ

ಆಲೂರು (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ): ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಮೊದಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಆಲೂರು, ಬೇಲೂರು, ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಳವಾದ ನಾಲೆಯು ಸಾಗಿಹೋಗಿದ್ದು, ಆನೆಗಳು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಆಲೂರಿನತ್ತ ಆನೆಗಳು ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹40 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 36 ಕಿ.ಮೀ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದಾಟಿ ಬರುವ ಆನೆಗಳು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೂಲಕ ಆಲೂರಿನೊಳಕ್ಕೆ ನುಸುಳುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡನೂರು ಬಳಿ ಮೂರು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮಾಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಕುಂದೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಂಸೋಗೆವರೆಗೆ 36 ಕಿ.ಮೀ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಅರ್ಜಿಗಳು ಎರಡಂಕಿಗೆ ಇಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡಾನೆಗಳ ತವರಾಗಿತ್ತು. ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಂದೂರು ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ– ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಕಾಡಾನೆಗಳು, ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಎರಡು ಆನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವು.</p>.<p>ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಆಳವಾದ ಕಾಲುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ಭಾಗಶಃ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಭದ್ರಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಾಸು ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>